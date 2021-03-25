76-летняя побила молодого нападающего, а собранный $1 млн на лечение отдала на благотворительность

Сяо Чжэнь защищает себя с палкой / KPIX

Китайка в США, 76 лет, отдала на благотворительность почти $1 млн, которые ей пожертвовали на лечение после того, как отбила нападение 39-летнего расиста.

На Сяо Чжэнь средь бела дня напал и сильно избил расист на улице в Сан-Франциско на прошлой неделе. Храбрая старая использовала найденную рядом палку, чтобы защищаться, пока охранник, который увидел драку, не бросился ей на помощь. Об этом пишет Mirror.

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Сяо осталась с порезами, ссадинами на голове и опухшим глазом. После нападения тысячи американцев пожертвовали ей более $951 тыс. на оплату медицинских счетов. Женщина сказала, что не будет тратить деньги на себя, а отдаст их благотворительной организации, которая борется с расизмом против азиатских народов в США.

"В преступлениях на почве ненависти к азиатам нет ничего нового. Это происходит с тех пор, как в Америку прибыли первые иммигранты из Азии. Но во время пандемии такие преступления участились. Эта ненависть глубоко возмутила и расстроила нашу семью. Вот почему планируем пожертвовать средства, полученные от благотворителей из краундфандингову платформу GoFundMe, чтобы помочь сообществу азиатов Америки бороться с расизмом", - говорится в заявлении семьи.

Внук Сяо Джон Чен сказал, что здоровье бабы улучшается вместе с настроением. Она настаивает, что проблема борьбы против расизма, важнее, чем ее лечение.

Проблема расизма по американцев азиатского происхождения оказалась в центре внимания на прошлой неделе, когда 8 человек, 6 из которых были выходцами из Азии, застрелили в маникюрных салонах штата Джорджии. В США во время пандемии значительно возросло количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти против людей азиатского происхождения.

Нападающим на Сяо был 39-летний Стивен Дженкинс. Его доставили в местную больницу для обследования, а затем арестовали.