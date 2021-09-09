73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку

Полицейские сломали руку пенсионерке, которая забыла заплатить за продукты в супермаркете. Фото: скриншот с видео

В штате Колорадо в США 73-летняя Карен Гарнер стала миллионершей из-за сломанной полицейскими руки.

Об этом сообщило издание CBS.

Гарнер страдает от деменции. В апреле 2021 года она забыла оплатить на кассе супермаркета продукты на $14. Полицейские догнали женщину, прижали ее к патрульной машине и положили лицом на землю. Это привело к вывиху плеча, перелому руки и многочисленным синякам.

Женщину более 6 ч. держали в полицейском участке без оказания медицинской помощи. Офицеры просматривали видео задержания Гарнер и смеялись. Трех из них потом уволили.

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Власти города Лавленд, где живет женщина, заплатили семье Гарнер компенсацию $3 млн.

"Мы приносим искренние извинения Карен Гарнер и семье за то, что им пришлось пережить в результате ареста. Мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - прокомментировал ситуацию мэр города Стив Адамс.

В Херсонской области душевнобольной мужчина убил полицейского и ранил медика, прибывших на вызов матери. Женщина позвонила в "скорую" и полицию и сообщила, что у сына резкое обострение психической болезни.