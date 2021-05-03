6-летний ребенок на авто переехал собственную мать

Женщину зажало между двумя машинами. Фото: kursk-izvestia.ru

В России шестилетний мальчик, находясь за рулем автомобиля, наехал на свою мать.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Об этом сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел 2 мая на кладбище Курской области.

"Мать мальчика, оставила в своем автомобиле ВАЗ-21074 ключ в зажигании и вышла. Ребенок села за руль, включил зажигание и нажала на педаль газа", - говорится в сообщении.

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Автомобиль поехал на скорости, сбил женщину и въехал в другую машину Nissan Murano.

В Виннице на ул. Данила Нечая под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик. Он катался на самокате и выехал на дорогу.