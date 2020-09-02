64-летняя женщина проплыла 177 км без защиты от акул

Диана Ньяд выходит из воды на побережье Флориды / Getty Images

2 сентября 2013-го 64-летняя Диана Ньяд впервые в истории переплыла Мексиканский залив из Кубы во Флориду без клетки против акул. Она проплыла 177 км от кубинской столицы Гаваны до американского побережья Флориды, проведя в воде 53 час.

"В 60 лет я серьезно задумалась, что сделала в жизни. Обвиняла себя за потерянное время, которое прожила зря, и поняла, что мне не хватает яркой, экстремальной цели. Поставила себе такую", - рассказывала Ньяд.

60-летняя Диана решила сделать то, что раньше не удавалось никому - проплыть без остановок с Кубы в США без защиты от акул. В юности она плавала, но в 29 лет завершила спортивную карьеру. Следующие 30 лет была спортивным комментатором. После 30-летнего перерыва снова начала тренировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талантливый украинец побил мировой рекорд в плавании

Первую попытку сделала через полгода. Вынуждена была отступить из-за плохой погоды. Через год еще одна попытка провалилась, потому что обожгла ядовитая медуза.

"Ожог такой медузы - не просто болезненно печет кожа. Он парализует, начинаешь задыхаться и тонуть", - говорила Ньяд.

Она учла риск и для следующего заплыва в сентябре 2012-го, приготовила специальный костюм из нейлона, который защищает от медуз. На середине дистанции ей снова пришлось прерваться - начался шторм. К тому же одна из медуз все-таки обожгла ей лицо. Женщина усовершенствовала костюм - добавила к нему силиконовую маску, нейлоновые перчатки и носки.

31 августа 2013-го Диана вошла в океан у берегов Гаваны. Ее сопровождала лодка, оборудованная специальным электромагнитным отпугивателем акул. В 64 года Диана провела в океане более 2 суток. И достигла цели.

"Для меня достижение - больше, чем просто рекорд. Главное, с тех пор как мне исполнилось 60, чувствую себя живее, чем была в последние 30 лет. Теперь понимаю, что на полную живу свою единственную и бесценную жизнь", - сказала Ньяд.