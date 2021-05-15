5-месячного ребенка нашли рядом с мертвой матерью после обстрела

8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа по сообщению палестинских властей.
"Пятимесячный малыш был единственным, кто выжил - его нашли рядом с мертвой матерью", - передает ВВС.
В ответ угроповання ХАМАС выпустило ракеты по южной части Израиля.
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Сирены звучат в городах по всему центральному Израиля на фоне нового ракетного обстрела из Газы. Вследствие попадания ракеты в здание в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива убит человек 50 лет.
В этот район по информации полиции попали две ракеты и еще несколько человек были ранены.
Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа.
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