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суббота, 15 мая 2021 15:54

5-месячного ребенка нашли рядом с мертвой матерью после обстрела

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5-месячного ребенка нашли рядом с мертвой матерью после обстрела
В Палестине погибло 8 детей. Фото: twitter.com/Mdais

8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа по сообщению палестинских властей.

"Пятимесячный малыш был единственным, кто выжил - его нашли рядом с мертвой матерью", - передает ВВС.

В ответ угроповання ХАМАС выпустило ракеты по южной части Израиля.

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Сирены звучат в городах по всему центральному Израиля на фоне нового ракетного обстрела из Газы. Вследствие попадания ракеты в здание в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива убит человек 50 лет.

В этот район по информации полиции попали две ракеты и еще несколько человек были ранены.

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа.

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Дата
15
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