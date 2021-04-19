5-летний мальчик пришел в детсад с ножом и хотел убить всех девочек

5-летний парень хотел убить девочек в группе в детском саду. Фото: pinterest

В Израиле 5-летний мальчик пришел в детский сад с кухонным ножом и хотел убить всех девочек.

Он четко указывал, куда будет бить "жертву", пишет издание "Вести. Израиль".

Несколько девочек поделились случившимся с родителями. Работники детсада держали инцидент в тайне.

По словам родителей, мальчик "склонен к насилию". Когда-то он пытался ударить девочку молотком в туалете и покусал другого ребенка.

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"Я положил нож в сумку еще до того, как оделся. Этот нож я хочу вонзить тебе в горло. Я создам чудо и убью всех девочек", - публично объявил мальчик, когда пришел в детсад.

Дети сообщили воспитательнице о его словах. Женщина пошла проверять сумку мальчика и нашла остро наточенный кухонный нож.

"Мы боимся за наших детей. Если нельзя запретить ребенку посещать сад, то пусть хотя бы доставят к нему постоянную няню", - прокомментировала одна из матерей.

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