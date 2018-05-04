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пятница, 04 мая 2018 09:49

50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях

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50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях
На Гавайях извергается самый активный вулкан планеты. Фото:Twitter

На гавайском Большом острове возле города Пахоа активизировался самый активный вулкан планеты - Килауэа.

Извержение произошло из трещины возле города Пахоа. По словам жителей, лавовые фонтаны выстреливают на высоту до 50 метров. В воздухе чувствуется запах серы, сообщает The Guardian.

Лава течет в жилые кварталы. Местные власти приказали провести эвакуацию для 10 тысяч жителей из общины Пуна. Агентство гражданской обороны Гавайев призывает частные туристические компании прекратить приглашать туристов в регион.

По информации CNN, причиной просыпания вулкана стали сотни землетрясений на Гавайях, которые потрясли восточную часть Большого острова.

В сети публикуют фото и видео с извержением вулкана, на них видно, как лава вытекает из кратера. Gazeta.ua отобрал самые свежие и впечатляющие кадры, которые публикуют пользователи социальной сети Twitter с места происшествия.


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Вулкан Килауэа считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов. Он был спящим до 1924 года. Во время извержения в 1983 году фонтаны лавы выстреливали на высоту более 450 метров. На протяжении дисятиліть потоки лавы вылились на десятки квадратных километров и уничтожили много домов.

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