50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях

На гавайском Большом острове возле города Пахоа активизировался самый активный вулкан планеты - Килауэа.

Извержение произошло из трещины возле города Пахоа. По словам жителей, лавовые фонтаны выстреливают на высоту до 50 метров. В воздухе чувствуется запах серы, сообщает The Guardian.

Лава течет в жилые кварталы. Местные власти приказали провести эвакуацию для 10 тысяч жителей из общины Пуна. Агентство гражданской обороны Гавайев призывает частные туристические компании прекратить приглашать туристов в регион.

По информации CNN, причиной просыпания вулкана стали сотни землетрясений на Гавайях, которые потрясли восточную часть Большого острова.

В сети публикуют фото и видео с извержением вулкана, на них видно, как лава вытекает из кратера. Gazeta.ua отобрал самые свежие и впечатляющие кадры, которые публикуют пользователи социальной сети Twitter с места происшествия.

BREAKING: View of ash plume rising up from #Kilauea right now appears to be from the collapse of Puʻu ʻŌʻō. Shay ( @shaylahaukea ) shared this image with us that her mother snapped from Mountain View, Hawaii moments ago. #volcano #HIwx pic.twitter.com/EnnH55YXCO



Lava can be seen spewing from a vent in Hawaii's Leilani Estates community on the Big Island after eruption of Kilauea volcano. https://t.co/DdDqlKmyV2



The county has ordered evacuations for all of Leilani Estates, which according to the last Census has a population of 1,500. pic.twitter.com/v8O2poQGPe