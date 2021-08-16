500 овец погибли после удара молнии

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2097
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1611
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2187
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 324
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1620
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5562
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
5
6
7
4
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
Видео
Все видео
500 овец погибли после удара молнии
500 овец погибли после удара молнии
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 513
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 315
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 13:52

500 овец погибли после удара молнии

  Комментировать
500 овец погибли после удара молнии
Более 500 овец погибли из-за удара молнии. Фото: скриншот с видео

В горном селе недалеко от грузинского города Ниноцминда ударом молнии убило более 500 овец.

Видео инцидента появилось в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП

Убытки от гибели животных составили $62 тыс. Овец сожгут на месте, ведь спускать такое количество туш с гор невозможно.

Фермер получит компенсацию за смерть животных, если предоставит заключение специалистов, что именно повлекло гибель овец.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Мэрия окажет поддержку, но сначала фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", - отметили в администрации города.

Во время удара молнии пастух потерял сознание. Однако он получил несерьезные травмы.

В Танзании трое детей погибли в результате нападения львов возле всемирно известного заповедника дикой природы Нгоронгоро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «500 овец погибли после удара молнии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Захотелось вернуться в детство. Выход был один" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 12411
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 12061
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 8451
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5715
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
11
 Просмотров: 4950
Мир
Израиль назвал польский закон антисемитским
Израиль назвал польский закон антисемитским Просмотров: 189
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
5
 Просмотров: 378
Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном
Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном Просмотров: 108
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
 Просмотров: 1287
Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка
Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
1
Экзамен по украинскому языку станет обязательным для руководителей госадминистраций
1
В столице появится памятник Ивану Франко
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 122
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть