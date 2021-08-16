500 овец погибли после удара молнии

Более 500 овец погибли из-за удара молнии. Фото: скриншот с видео

В горном селе недалеко от грузинского города Ниноцминда ударом молнии убило более 500 овец.

Видео инцидента появилось в сети.

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Убытки от гибели животных составили $62 тыс. Овец сожгут на месте, ведь спускать такое количество туш с гор невозможно.

Фермер получит компенсацию за смерть животных, если предоставит заключение специалистов, что именно повлекло гибель овец.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Мэрия окажет поддержку, но сначала фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", - отметили в администрации города.

Во время удара молнии пастух потерял сознание. Однако он получил несерьезные травмы.

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