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суббота, 14 августа 2021 10:47

50 млн человек оказались без электрики

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50 млн человек оказались без электрики
Знаменитая площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке в темноте / Red ux

14 августа 2003-го произошло крупное отключение электроэнергии на востоке США и в некоторых частях Канады. Начиная с 16:10 по восточному времени, всего за 3 мин остановилась 21 электростанция. Пострадали 50 млн человек, в том числе жители Нью-Йорка, Кливленда, Детройта, Торонто и Оттавы.

Хотя энергетические компании смогли возобновить некоторые услуги всего за два часа, другие места остались без электричества на более суток. Отключение остановило поезда и лифты, нарушило все, от сотовой связи до работы в больницах и движения транспорта, и аэропортов.

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В Нью-Йорке, на эвакуацию пассажиров из остановившихся поездов метро ушло более двух часов. Владельцы малого бизнеса потеряли дорогие замороженные продукты. Прекращение работы электрических водяных насосов прервало водоснабжение во многих областях. Люди даже застряли на американских горках в парке развлечений.

Власти вскоре успокоили американцев. Причиной не были террористы. Расследование совместной американо-канадской оперативной группы выявило проблемы в электрической компании First Energy Corporation в штате Огайо. Деревья упали на линии электропередач, что вызвало серию проблем, которые привели к цепной реакции отключений. Компанию First Energy раскритиковали за плохое обслуживание линий и неспособность своевременно заметить и решить проблему.

В результате отключения погибло почти 100 человек. Только в Нью-Йорке предполагаемая стоимость убытков составила более $500 млн.

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Дата
14
августа

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