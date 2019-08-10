50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России

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В результате массовых протестов в городах России в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в субботу, 10 августа, только в Петербурге задержали уже 50 человек.

О задержанных в Москве и других городах пока не сообщается. Что касается количества участников, то на данный момент известно, что в акции в Москве, приняли участие 47 тысяч. При этом, официально в МВД РФ насчитали всего 20 тыс. участников, сообщает Telegram канал "Протесты в мире".

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В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу. Правозащитники говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тыс человек.