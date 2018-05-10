5 мест, чтобы сделать предложение любимой

Удачно подобранное место - один из залогов идеального предложения руки и сердца. Каждое признание уникально и требует особого подхода, однако существуют места, где всегда можно встретить пару молодоженов.

Брачный сайт Hitched.co.uk создал список из наиболее известных и интересных мест для признания. Рейтинг строился на основе постов в Instagram с хэштегом #признание, #онасказалада и #статьженой. Gazeta.ua предлагает вам 5 мест из этого рейтинга.

Диснейленд в Париже и Волшебное королевство Уолта Диснея во Флориде, США. Это места рыцарской доблести, королевских нарядов и сказочных дворцов, где от злых драконов скрываются юные и прекрасные принцессы. Сказочного вида паровозы помогают передвигаться тем, кто устал от ходьбы. Кроме аттракционов, здесь также можно попасть на различные шоу и представления и проехаться в колесе обозрения с изображением Микки-Мауса.

Диснейленд привлекает аттракционами и сказочной атмосферой



Централ-Парк и Бруклинский мост в Ньо-Йорке. Большое количество зеленых насаждений и размер Центрального Парка привлекают к себе не только туристов, но и горожан разного возраста. А с Бруклинского моста открывается обзор на сразу обе части города. Он считается одним из старейших висячих мостов в США.

С Бруклинского моста видно сразу две части города

Пляж Бонди в Сиднее. Название пляжа переводится как "волна, разбивающаяся о скалы". По отзывам посетителей, является самым популярным местом для отдыха. Здесь белый песок и кристально чистая вода, говорят люди. Часто становится Меккой для серфингистов со всего мира благодаря своим высоким волнам.

На пляже Бонди в Сиднее - белый песок и кристально чистые волны

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Парк Сентениал Лейкс, Миннесота, США. Парк площадью 97 тыс. м², 40 тыс. из которых занимает озеро. Парк предлагает своим посетителям мини-гольф и лодки. Весь он пронизан тропами для прогулок. Лавки для отдыха сделаны в виде качелей.

В парке Сентениал Лейкс, Миннесота, есть озеро площадью 40 кв.км.

Бег Беар Лейк, Калифорния. Городок в штате Калфорния, расположенное в горах Сан Бернардино, в котором проживает 5 тыс. Коренных жителей. Его окружает девственная природа. У гостей есть возможность заняться пешим туризмом и каякингом, подышать чистым воздухом и попробовать натуральную пищу.

Городок Бег Беар Лейк окружен заповедными лесами

Одесситы 34-летняя Мария Попович и Алексей Потравка, 32 года, поженились 4 апреля. Брак зарегистрировали в самолете . До них в Украине этого никто не делал. "Алексей сделал предложение в октябре прошлого года. До того встречались год и восемь месяцев, - рассказывает Мария Попович. - Жениться решили оригинально. Я семь лет работала в аэропорту "Одесса", а Алексей - инженер-судостроитель по профессии. Выбирали между свадьбой в самолете или на морском судне ".