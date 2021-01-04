4,5 млрд лет назад: ученые выяснили, как образовалась Луна

4,5 млрд лет назад в Землю врезался объект Тейя. В результате столкновения образовалась Луна. Фото: bb.lv

Английские ученые из Даремского университета с помощью компьютерного моделирования показали, как могла появиться Луна.

Материал об этом опубликовали на сайте Oxford Academic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA предупреждает о приближении астероидов к Земле

По мнению астрономов, в Землю врезался объект размером с Марс под названием Тейя. Ученые уверены, что это произошло примерно 4,5 млрд лет назад. Луна сформировалась из обломков после столкновения.

На конечное формирование Луны повлияли скорость Тейи, угол удара, скорость вращения тела при полете.

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвень-1" достигнет орбиты Красной планеты в феврале.