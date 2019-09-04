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среда, 04 сентября 2019 22:14

40 евродепутатов просят не выдавать Цемаха

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40 евродепутатов просят не выдавать Цемаха
Депутаты обратились к Зеленскому по поводу Цемаха. Фото: "Беллингкэт"

40 депутатов Европейского парламента попросили президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи РФ свидетеля по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.

Они обратились с открытым письмом, сообщает на своем сайте инициатор обращения, европарламентарий от Нидерландов Кати Пири.

Депутаты считают, что если Цемах станет участником обмена заключенными между РФ и Украиной, он сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы, которая ведет дело о катастрофе рейса MH17 на Донбассе.

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"Просьба России о выдаче украинского гражданина достаточно странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого лица в суде", - заявила Пири.

Бывшему начальнику ПВО боевиков группировки ДНР, фигуранту дела о крушении самолета Malaysia Airlines Владимиру Цемаху продлили арест.

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