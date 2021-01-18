3-й в мире миллиардер провел запуск космической ракеты

Ричард Брэнсон провел успешный тест-запуск ракеты. Фото: finway

В воскресенье, 17 января, над Тихим океаном прошел успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne.

Видео появилось на YouTube.

Программу запуска космической ракеты разработал миллиардер из списка Forbes Ричард Брэнсон. Он стал 3-м в мире, кто сделал это успешно. Перед Брэнсоном это сделали Илон Маск - SpaceX - и Джефф Безос - Blue Origin.

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Boeing 747-700 вылетел из космопорта в пустыне Мохаве. Через несколько секунд свободного полета заработал двигатель 1-й ступени. Ракета взлетела, разогналась до 13 тыс. км/ч. Финальная скорость ракеты составляла около 28 тыс. км/ч.

"Сегодняшняя последовательность событий для LaunchDemo2 прошла точно по плану: от безопасного выполнения наших наземных операций к успешным полным срабатываниям на обоих двигателях. Сказать, что мы взволнованы, было бы большим уменьшением, но 240 букв в сообщении Twitter в любом случае не могут передать это должным образом", - прокомментировала компания Брэнсона в Twitter.

Компания Blue Origin успешно запустила многократную ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой.