300 человек штурмовали границу Израиля: военные применили силу

Израиль подверг авиаобстрелу сектор Газа. Фото: aa.com.tr

Вечером 28 августа на границе Израиля с сектором Газа боевики исламистского движения ХАМАС запустили "огненные" пули из-за столкновения с военными. В результате возникли масштабные пожары.

В ответ израильские военные нанесли авиаудары, пише издание Times of Israel.

От бомбардировок пострадал военный комплекс ХАМАСа, который боевики использовали для производства оружия.

"Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать террористическим попыткам ХАМАСа", - отметили военные.

Вечером 28 августа подконтрольный ХАМАС так называемый Минздрав в Газе сообщил об 11 раненых палестинцах. Они якобы получили травмы во время столкновений с войсками Израиля на границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный

Более 300 человек в попытках прорваться на территорию Израиля ломали заграждения и пограничные сооружения. Они поджигали шины, бросали камни и взрывные пакеты.

"В ответ стреляли снайперы, солдаты применяли средства для разгона демонстраций - слезоточивый газ и резиновые пули", - прокомментировал ситуацию журналист Марк Новиков, который пишет об обострении ситуации вокруг Газы.

Боевые самолеты атаковали тренировочную базу и мастерскую по производству оружия в районе Салази-эд-Дина. Тогда как у Джебалии разбомбили вход в террористический тоннель. Информации о жертвах нет.

"Вероятно, армия снова применяет тактику "бомбометания по пустырям". Палестинцы сообщают, что по самолетам был открыт пулеметный огонь. Это абсолютно бессмысленно - авиация действует с таких высот, что стрельба из пулеметов любого калибра не может причинить ей никакого вреда", - подчеркнул журналист.

Израильские военные самолеты нанесли удар по ряду мест в секторе Газа в ответ на волну нападений ракет, запущенных на Израиль с прибрежного анклава днем ​​ранее.