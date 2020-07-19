26 против половины человечества. В ООН посчитали деньги самых богатых

В ООН рассказали о несправедливом разделении богатств. Фото Рейтер

Более 70 процентов людей в мире живут в условиях неравенства в доходах и качестве жизни, постоянно растет. 26 самых богатых людей в мире владеют совокупным богатством, что эквивалентно доходам половины мирового населения.

Как сообщается на сайте ООН, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая с лекцией, приуроченной к годовщине дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. По словам лидера ООН, мировое сообщество должно устранить причины возникновения неравенства на планете, прежде чем она разрушит мировую экономику и приведет к окончательному расслоению общества.

По мнению генсека, высокий уровень финансового расслоения в мире порождает экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности, приводит к ухудшению физического и психического здоровья людей. Согласно данным, которые Антониу Гутерреш привел в своей речи, в период с 1980 по 2016 год на один процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов.

Более половины 20-летних людей в странах с высоким уровнем человеческого развития сейчас имеют высшее образование, тогда как в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет лишь три процента.

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Глава ООН подчеркнул, что качество жизни людей сегодня также зависит от пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов.