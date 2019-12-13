25 человек пострадали при взрыве в жилом доме

Во время взрыва пострадали 25 человек. Фото: RND.

В немецком городе Бланкенбург произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Пострадали не менее 25 человек.

Взрыв произошел утром 13 декабря, передает "РБК-Украина" со ссылкой на немецкое издание RND.

В полиции пока не знают, что стало причиной взрыва. Правоохранители предупредили, что число пострадавших может возрасти.

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"Нельзя исключать того, что число пострадавших увеличится", - отметили в полиции.

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