24 страны инициировали создание договора о пандемии

24 страны инициировали договор о пандемии. Фото: pixabay.com

Лидеры 24 стран мира, включая Украину, а также руководители ВОЗ и Евросовета инициируют создание международного договора о пандемии. Его основой станут международные медико-санитарные правила и уже существующие инструменты ВОЗ.

Договор будет основан на уставе ВОЗ с привлечением ключевых организаций в этой сфере, говорится в совместном заявлении государств. С этой целью была основана международная программа Access to Covid-19 Tools Accelerator для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам, а также для поддержки систем здравоохранения во всем мире.

"Мы стремимся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно скорее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин. Программа уже имеет результаты во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Потому мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее. Это включает в себя значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и мер обеспечения общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства и тому подобное", - говорится в заявлении.

Президент Евросовета Шарль Мишель и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на совместной пресс-конференции во вторник официально представят инициативу по созданию договора.

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В конце февраля Всемирная организация здравоохранения согласовала план компенсации вреда здоровью, причиненного вакциной против Covid-19, для 92 бедных стран-участниц глобальной программы Covaх. Программа будет финансироваться путем небольшого сбора с каждой дозы вакцины. Будут компенсировать вред при редких, но серьезных побочных эффектах.