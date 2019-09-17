24 человека погибли: на мероприятии с участием президента взорвали авто

Из-за взрыва полицейской машины погибли 24 человека в провинции Парван, Афганистан.
31 человек ранен, пишет hromadske.
Происшествие случилось во время предвыборного мероприятия с участием президента Ашрана Гани.
Он и его окружение не пострадали.
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Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ни одна из организаций не берет ответственность за взрыв.
Представители "Талибана" ранее сообщали о намерении сорвать голосование.
В научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске, Россия, прогремел взрыв.
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