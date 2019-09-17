24 человека погибли: на мероприятии с участием президента взорвали авто

В Афганистане произошел взрыв полицейской машины. Фото: politeka

Из-за взрыва полицейской машины погибли 24 человека в провинции Парван, Афганистан.

31 человек ранен, пишет hromadske.

Происшествие случилось во время предвыборного мероприятия с участием президента Ашрана Гани.

Он и его окружение не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Марше равенства в Харькове произошел взрыв

Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ни одна из организаций не берет ответственность за взрыв.

Представители "Талибана" ранее сообщали о намерении сорвать голосование.

В научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске, Россия, прогремел взрыв.