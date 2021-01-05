23-летняя женщина умерла из-за тяжелого графика

В компании, в которой работала девушка отказывается называть причину смерти. Фото: pinterest.com

23-летняя девушка умерла из-за постоянных переработок.

Она работала в китайской компании, развивающей коммерческий приложение Pin Duo Duo, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел поздно ночью, когда китаянка возвращалась домой с работы. Девушка потеряла сознание, а в больнице умерла.

Отмечается, что умершая постоянно уставала и жаловалась на переработку.

"Надеюсь, в раю не будет сверхурочных", - написала китаянка в одном из своих последних постов в соцсети.

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В компании, в которой она работала, не озвучивают причину смерти девушки.

Сотрудники Pin Duo Duo в офисе с 11:00 до 23:00 без выходных, хотя официально рабочий день должен заканчиваться в 20:00, отмечает Таблоид со ссылкой на Шанхайское издание финансовых новостей.

Сфера, в которой работала девушка, называется "система 996 рабочих часов". То есть сотрудники должны быть на работе 12:00 в день 6 дней в неделю.

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