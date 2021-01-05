23-летняя женщина умерла из-за тяжелого графика

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3 Просмотров: 1827
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 477
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4311
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 882
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1791
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 855
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
5
4
6
3
&quot;Самое бриллиантовое&quot; кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
&quot;Наконец свободна!&quot; - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
"Наконец свободна!" - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
&quot;Адский&quot; оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Видео
Все видео
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 3834
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 477
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1386
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1143
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 14:36

23-летняя женщина умерла из-за тяжелого графика

  Комментировать
23-летняя женщина умерла из-за тяжелого графика
В компании, в которой работала девушка отказывается называть причину смерти. Фото: pinterest.com

23-летняя девушка умерла из-за постоянных переработок.

Она работала в китайской компании, развивающей коммерческий приложение Pin Duo Duo, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел поздно ночью, когда китаянка возвращалась домой с работы. Девушка потеряла сознание, а в больнице умерла.

Отмечается, что умершая постоянно уставала и жаловалась на переработку.

"Надеюсь, в раю не будет сверхурочных", - написала китаянка в одном из своих последних постов в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль

В компании, в которой она работала, не озвучивают причину смерти девушки.

Сотрудники Pin Duo Duo в офисе с 11:00 до 23:00 без выходных, хотя официально рабочий день должен заканчиваться в 20:00, отмечает Таблоид со ссылкой на Шанхайское издание финансовых новостей.

Сфера, в которой работала девушка, называется "система 996 рабочих часов". То есть сотрудники должны быть на работе 12:00 в день 6 дней в неделю.

Делать тест на коронавирус будут людям с симптомами ОРВИ. С признаками болезни советуют обращаться к семейному врачу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «23-летняя женщина умерла из-за тяжелого графика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Создали новую церковь

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 18586
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 18361
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 13419
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 12133
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 10584
Мир
Верил в опасность утвержденной в США вакцины
Верил в опасность утвержденной в США вакцины Просмотров: 45
Друзья в одной команде - Лукашенко описал отношения с Путиным
Друзья в одной команде - Лукашенко описал отношения с Путиным Просмотров: 27
Хотели бы, как в Китае? К смертной казни приговорили экс главу крупнейшей финкомпании за коррупцию
Хотели бы, как в Китае? К смертной казни приговорили экс главу крупнейшей финкомпании за коррупцию Просмотров: 162
Птицы массово гибнут из-за гриппа
Птицы массово гибнут из-за гриппа Просмотров: 153
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
5
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
6
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
5
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 531
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть