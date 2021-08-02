218 жертв и тысячи раненых - случился один из самых больших взрывов в истории

Повреждения после взрыва в Бейруте / Mehr News Agency

4 августа 2020 года большое количество аммиачной селитры, хранившееся в порту ливанской столицы Бейрута, взорвалось. В результате погибло не менее 218 человек, было ранено 7500 человек и нанесен материальный ущерб на сумму $15 млрд. 300 тыс человек остались без крова.

Груз массой 2750 тонн, что эквивалентно примерно 1,1 килотоннам в тротиловом эквиваленте, хранился на складе без надлежащих мер безопасности в течение предыдущих шести лет. Его конфисковали власти Ливана у брошенного судна MV Rhosus. Взрыву предшествовал пожар на том же складе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего

Взрыв ощущался даже в Турции, Сирии, Израиле, Палестине, и некоторых частях Европы. Он был слышен на Кипре, находящемся на расстоянии более 240 км. Он считается одним из самых мощных искусственных неядерных взрывов в истории.

До взрывов экономика Ливана находилась в состоянии кризиса. Правительство объявило дефолт по долгам, национальная валюта упала, а уровень бедности превысил 50%. Кроме того, пандемия Covid-19 охватила многие больницы страны, в некоторых уже не хватало предметов медицинского назначения, и они были не в состоянии платить персоналу из-за финансового кризиса.

Государственный порт Бейрута служит основным морским пунктом въезда в Ливан и жизненно важным элементом инфраструктуры для импорта дефицитных товаров.

После взрыва правительство Ливана объявило двухнедельное чрезвычайное положение в связи с катастрофой. После этого по всей стране вспыхнули протесты против правительства за его неспособность предотвратить катастрофу.