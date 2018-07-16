20 акул поймали рыбаки за один день

Фото: Daily Mail

Рыбаки поймали 20 акул за один день возле берегов Северного Девона, Англия.

20 синих и сельдевых акул в течение 24 часов удалось поймать пятерым товарищам из Сомерсета и Девона, пишет Daily Mail.

В качестве приманки они использовали скумбрию. Самую большую рыбину весом 40 кг поймал Том Клейтон, 29 лет.

Каждый рыбак поймал по меньшей мере по две акулы. Сделав фото мужчины отпустили акул обратно в море.

"Каждый раз, забрасывая удочку в воду, я думал: какую акулу я вытащу на этот раз?" - рассказывает Том Клейтон. "Ощущение, когда ты держишь в руках акулу, странные. Они гладкие и скользкие, но, если потереть рукой, похожие на наждачную бумагу".

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"Для меня это большое достижение - держать в своих руках такого хищника. Но пока я фотографировался, то все время думал о том, на что способны эти рыбины", - говорит Том.

Усатая акула-нянька покусала модель Катарину Заруцки из американского города Лагуна-Бич, штат Калифорния. 19-летняя девушка отдыхала вместе с бой-френдом и его семьей на острове Эксума на Багамах.После семейного обеда Катарина увидела, как люди фотографируют акул. Девушка решила тоже спуститься в воду, чтобы получить несколько хороших фото с акулами.