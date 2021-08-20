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Более 18 тыс. человек эвакуировали из аэропорта Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана в воскресенье, 15 августа. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил официальный представитель НАТО.

Тем не менее толпы продолжают собираться возле аэропорта афганской столицы, отчаянно пытаясь спастись бегством из страны, сказал чиновник, отказавшийся назваться. Об этом пишет Reuters.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден надеется на завершение эвакуации американских граждан из Афганистана до конца лета.

В аэропорту Кабула эвакуации сейчас ждут еще около 6000 человек. Среди них граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.