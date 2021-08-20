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пятница, 20 августа 2021 09:45

18 тыс. человек эвакуировали из аэропорта Кабула
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Младенец передается американской армии через стену по периметру аэропорта для его эвакуации в Кабуле, 19 августа 2021 года
Фото: REUTERS
Люди, эвакуированные из Кабула, идут к палатке, чтобы пройти тестирование на коронавирус после прибытия в Доберлуг-Кирххайн, Германия, 20 августа 2021 года
Женщина, эвакуированная из Кабула, идет с сумкой после выхода из автобуса по прибытии в Доберлуг-Кирххайн, Германия, 20 августа 2021 года
Граждане Испании и Афганистана, эвакуированные из Кабула, прибывают на авиабазу Торрехон в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида, 19 августа 2021 года

Более 18 тыс. человек эвакуировали из аэропорта Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана в воскресенье, 15 августа. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил официальный представитель НАТО.

Тем не менее толпы продолжают собираться возле аэропорта афганской столицы, отчаянно пытаясь спастись бегством из страны, сказал чиновник, отказавшийся назваться. Об этом пишет Reuters.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден надеется на завершение эвакуации американских граждан из Афганистана до конца лета.

В аэропорту Кабула эвакуации сейчас ждут еще около 6000 человек. Среди них граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

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