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пятница, 05 ноября 2021 16:45

18 младенцев случайно получили прививку от коронавируса - что с ними

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18 младенцев случайно получили прививку от коронавируса - что с ними
Младенцы находятся в стабильном состоянии. Фото: Pexels

Медики ошибочно привили от коронавируса 18 младенцев в столице Вьетнама Ханое.

Укол сделали детям от 2 до 6 месяцев, передает The Star.

Инцидент произошел 4 ноября 2021 в поликлинике коммуны Йен Сон в районе Куок Оай.

Детям случайно укололи препарат компаний Pfizer/BioNTech. Их перевели на обследование в специализированную клинику.

Пока неизвестно, почему это произошло. Министерство здравоохранения попросило департамент здравоохранения Ханоя немедленно выяснить и привлечь к ответственности виновных.

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Младенцы находятся в стабильном состоянии. У некоторых детей поднялась температура. На месте укола появилось покраснение и припухлость.

Работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от прививки против Covid-19, помощь по больничным листкам не будут оказывать. Выплаты не будут начисляться за дни временной нетрудоспособности, которые будут совпадать с днями отстранения от работы.

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Дата
05
ноября

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