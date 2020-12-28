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понедельник, 28 декабря 2020 09:53

17 членов экипажа пропали без вести: затонуло российское судно "Онега"

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17 членов экипажа пропали без вести: затонуло российское судно &quot;Онега&quot;
Затонуло судно "Онега". Вероятно погибло 17 членов экипаж. Фото: 112.ua

Российское рыболовное судно "Онега" затонуло в Баренцевом море, недалеко от архипелага Новая Земля в Архенгельськой области России.

Об этом сообщило издание "Интерфакс".

На борту судна находилось 19 человек, 2 из них удалось спасти.

Причиной затопления судна назвали обледенение.

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Спасатели направили на место инцидента экипаж "Войково", 3 дополнительных судна и вертолет. Поискам мешают погодные условия - ветер и снег.

ТАСС сообщили, что 17 человек погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления судна.

Судно принадлежало частному лицу. После аварии члены экипажа дважды подавали сигналы о затоплении - в автоматическом и ручном режимах.

"Онега" на плаву с 1979 года под флагом России и имеет грузоподъемность 358 т.

В Уганде на озере Альберт перевернулась лодка с почти полусотней людей. В результате погибли 30 человек, 12 удалось спасти.

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