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среда, 02 марта 2022 02:52

Спецтема: Напад Росії на Україну

159 нобелевских лауреатов призвали Россию прекратить против Украины войну

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159 нобелевских лауреатов призвали Россию прекратить против Украины войну
Ученые со всего мира осуждают войну России против Украины.

Нобелевские лауреаты осудили нападение России на Украину

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди них – лауреаты премии мира, по экономике, медицине, физике и химии.

Они отметили, что нападение России на Украину подобно нападению нацистской Германии на Польшу и Советский Союз.

"Подобно тому, как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя подобные трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало необоснованную военную агрессию – ничто иное как войну. "Украины. Здесь мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии. Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицания президентом Путиным самой легитимности существования Украины. Всегда есть мирный путь разрешения споров", - говорится в их письме.

Они отметили, что война нарушает все нормы международного права. Она повлияет на будущее всей России.

"Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, говорящий, что "Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и границы Украины. Российские волны безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинкского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Решение войны, как сделали президент Путин и его приспешники, - это неуверенный, кровавый и непродуктивный путь к будущему. Российское вторжение запятнало международную репутацию российского государства на десятилетие вперед. Оно станет препятствием для экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру", - говорится в обращении.

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Лауреаты Нобелевской премии выразили свою поддержку Украине и призвали России прекратить ненужную войну.

"Зачем сейчас строить стену между Россией и миром? Сотни украинских воинов, российских воинов и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так не нужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украины и вывести свои войска из Украины. Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца устремляются к семьям и друзьям всех, украинцам и россиянам, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир", - заявили они.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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