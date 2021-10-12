15 человек погибли из-за наводнений

В китайской провинции Шаньси из-за наводнений погибли 15 человек.

По меньшей мере 1,75 млн жителей пострадали, сообщает South China Morning Post.

Три человека пропали без вести.

Около 19 тыс. зданий были разрушены. 18 тыс. получили серьезные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыли дороги и остановили выборы: Италию накрыло мощной непогодой

В засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков. Эксперты связывают непогоду с изменением климата.

Китайскую провинцию Шаньси накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение. Сильные дожди вызвали оползень, в результате которого погибли четверо полицейских. Непогода полностью уничтожила сельскохозяйственные угодья местных жителей и урожай. Власти эвакуировали более 120 тыс. местного населения. Это позволило избежать жертв.