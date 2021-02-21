14-летнего спортсмена до смерти избили после победы

В Туркменистане убили дзюдоиста. Фото: НТВ

В Туркменистане до смерти избили 14-летнего спортсмена Сулеймана Турсунбаева после того, как на соревнованиях по дзюдо он одержал победу над курсантом института МВД.

Турсунбаев учился в 7-м классе спортивного интерната по подготовке олимпийского резерва в Ахалского области. Во время соревнований в городе Бахарден ему якобы намекнули, что он должен проиграть курсанту института МВД Туркменистана, передает Turkmen.news.

Но он одержал победу и стал чемпионом в своей весовой категории.

После турнира Турсунбаева и его тренера сильно избили неизвестные. Мужчину оставили на месте нападения, мальчика увезли в неизвестном направлении. Избитого спортсмена позже якобы обнаружили на улице прохожие и вызвали врачей.

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Спортсмена доставили в одну из столичных больниц. Там врачи посоветовали отвезти его по месту жительства, в 500 км от Ашхабада. Мальчик там умер через несколько дней.

В Туркменистане из зоны карантина всех с подозрением на коронавирус вывезли в неизвестном направлении. 23 апреля власти Туркменистана узнала о подготовке делегации ВОЗ.