140 украинцев хотят выехать из Сектора Газы

МИД долго не могло начать эвакуацию. Фото: Reuters

МИД обещает в ближайшее время начать эвакуацию украинцев из Сектора Газы.

Количество желающих выехать выросло до около 140 человек, сообщил УНІАН руководитель пресс-службы МИД Олег Николенко.

"По поручению президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из Сектора Газы. Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для выезда наших граждан. В то же время, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - подчеркнул Николенко.

Хотят уехать в основном женщины и дети.

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"Есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД", - сказал дипломат.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта договорились прекратить огонь, что положило конец 11-дневному конфликту. Стороны заключили "взаимное и одновременное" перемирие в 02:00 по местному времени в пятницу, 21 мая. Это были самые большие взаимные обстрелы между сторонами с 2014-го. В результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 232 палестинца, из них 65 детей и 39 женщин, и 12 израильтян, из них двое детей.