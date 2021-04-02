13-летняя школьница родила во время экзамена - после родов завершила тесты

Ребенок родился весом 3 кг / SADAT MBOGO

Школьница, 13 лет, родила ребенка во время экзамена по математике. Инцидент произошел в начальной школе святого Баликуддембе в Уганде.

Директор школы Годфри Ссеманда сообщил, что у девочки начались схватки во время экзамена в среду, 31 марта, но ей дали затем дополнительные 45 мин, чтобы завершить тесты. Об этом пишет Daily Monitor.

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"Через 20 мин после начала экзамена она предупредила наблюдателя, начались схватки. Тот позвонил коллегам и доставил девушку в ближайший медицинский центр. Во второй половине дня смогла доработать свою работу", - сказал Ссеманда.

У девочки роды прошли нормально, без осложнений. Она и ребенок в порядке. Малыш мальчик родился с весом 3 кг.

"Когда у меня начались схватки, почувствовала, что мой мир закончился, но была уверена, что Бог со мной. Не могла пропустить ни одного экзамена ", - сказала молодая мать.

Родители девочки сказали, что их дочь забеременела после того, как ее заманил на секс один парень во время прошлогодней изоляции от COVID-19, когда та не могла посещать школу.