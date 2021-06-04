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пятница, 04 июня 2021 08:07

13-летняя девушка убила водителя Uber

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13-летняя девушка убила водителя Uber
Водитель Uber погиб из-за подростков. Фото: unsplash.com

13-летняя девушка из США призналась в убийстве водителя службы доставки еды Uber Eats.

Инцидент произошел еще 23 марта в Вашингтоне, округ Колумбия. Тогда двое подростков 13 и 15 лет с электрошокером напали на пакистанского иммигранта 66-летнего Мохаммеда Анвара у Национального парка. Пытались похитить авто, сообщает Fox News.

Мужчина отказался выйти из машины и нажал педаль газа. Уже через несколько метров автомобиль разбился и перевернулся, а водитель скончался.

После признания обвинения в вооруженном угоне автомобиля с девочки снимут. В случае максимального наказания она сможет выйти из тюрьмы, когда ей исполнится 21 год.

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Другая причастна к попытке угона автомобиля признала себя виновной в убийстве еще в мае.

Анвар приехал в США в 2014 году со своей семьей. После его смерти платформа по сбору средств GoFundMe собрала для его родных более $1 млн.

В Черкассах 17-летний подросток напал на фельдшера и водителя скорой, которые приехали к нему на вызов. Пострадала и бабушка подростка.

Парень вызвал "скорую", потому что у него болело сердце. Накануне он получил удар электрошокером. Когда медики приехали на вызов и осмотрелиего, диагноз не подтвердился. Подросток начал вести себя неадекватно, поразил фельдшера электрошокером, а водителя грозился убить.

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