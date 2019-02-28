13-летний мальчик-диабетик умер после лечения шарлатаном

13-летний Эдгар Лопес, умер после того, как травник посоветовал родителям вместо уколов инсулина, втирать ему в спину лавандовое масло. Подросток был инсулинозависимый, болел диабетом I типа.

84-летний Тимоти Морроу сказал родителям парня, что инсулин - яд. И заболевания сына можно лечить травами, сообщает metro.co.uk.

Когда у Эдгара начались проблемы с дыханием, Морроу приказал родителям переждать. По его словам, у парня начался "кризис исцеления". На следующий день он умер.

Автор: KABC 13-летний Эдгар Лопес, умер после того, как травник посоветовал родителям вместо уколов инсулина, втирать ему в спину лавандовое масло. Подросток был инсулинозависимый, болел диабетом I типа

Тимоти Морроу основал компанию Common Sense Herbs. Заявлял, что сам вылечил у себя рак с помощью трав. Парня начал "лечить" после того, как мать пришла на одну из его лекций. Травник заявил, что ее сыну стоит перейти на травы, которые есть у него на сайте.

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Эдгару стало плохо почти сразу же. Семья спросила Морроу стоит ли отвезти его в больницу, но мужчина заявил, что парня там убьют. Мать отказалась дать парню инсулин, несмотря на его просьбы. Службу спасения тоже не вызывали.

"Мой сын больше не мог дышать", - сказала Мадригал Лопес присяжным на суде.

Женщина оправдывалась, что проживая в Мексике, долгое время пользовалась растительными средствами.

Защита обвиняемого заявила, что на всех травах "прописанных" Морроу указано предупреждение: "Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний".

Морроу приговорили к 4 месяцам тюрьмы за медицинскую практику без лицензии и за жестокое обращение с детьми, которое могло привести к тяжким телесным повреждениям или смерти. Семье погибшего Эдгара, он возместит 5 тыс. долл. за похороны.

Автор: KABC 13-летний Эдгар Лопес, умер после того, как травник посоветовал родителям вместо уколов инсулина, втирать ему в спину лавандовое масло. Подросток был инсулинозависимый, болел диабетом I типа

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