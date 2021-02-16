12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы

Мальчик застрелил воров, которые ворвались в дом его бабушки. Фото: akzent.zp.ua

В штате Калифорния, США, 12-летний мальчик выстрелил в двух воров, которые ворвались в дом его бабы.

Подробностями поделилось CNN.

"Злоумышленники вымогали деньги у 73-летней Линды Эллис и выстрелили в нее", - говорится в заявлении департамента полиции города Голдсборо.

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Обоим злоумышленникам удалось скрыться. Однако позже полицейские нашли одного из подозреваемых, у него было огнестрельное ранение. Им оказался 19-летний Галил Герринг.

"По предварительным данным, Галил Герринг был одним из двух злоумышленников в масках и был подстрелен во время ограбления", - заявила полиция.

Позже грабитель умер от ранения. Баба мальчика находится в стабильном состоянии, ей ничего не угрожает.

Против подростка не будут выдвигать никаких обвинений. Его действия считаются самообороной.

Турчанка убила мужа, который годами ее бил, насиловал и пытал. Ей грозит пожизненное заключение. Прокуратура считает, что преступление не было самообороной.