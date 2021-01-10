12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина

В Индии неизвестные жестоко убили дельфина редкой породы, который плавал в реке Ганг.
Видео издевательств нападающие опубликовали в интернете. Об этом сообщает India Today.
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В общем к убийству причастны 12 человек. 3 человека уже арестовали.
На кадрах видно, что мужчины использовали палки и топор. С дельфина издевались даже тогда, когда он уже умер.
В пролив Босфор, Турция, вернулись дельфины, потому уменьшилось судоходство через карантин. Видео с млекопитающими появилось в сети.
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