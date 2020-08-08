12 лет назад Россия напала на Грузию

В Грузии приспустили флаги. Фото: gordonua.com

В 12 годовщину российско-грузинской войны над всеми зданиями государственных ведомств приспустили государственные флаги Грузии.

"Флаги приспущены над администрацией правительства, парламента Грузии и дворцом Орбелиани. В память о погибших государственные флаги приспущены над всеми административными зданиями в масштабе Грузии и грузинскими диппредставительств за рубежом", - сообщает "Грузия online".

Украина призвала Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии и вывести российские войска с ее оккупированных территорий. Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия должна отказаться от оккупированных территорий - 10 лет "пятидневной войне"

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную 7 августа 2008 года вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии, а также незаконной оккупации суверенных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию", - сказано в сообщении.

Во время войны в августе 2008 года погибли 170 служащих Минобороны Грузии, 17 сотрудников МВД Грузии и 224 гражданских лица.

7 августа 2008-го началась российско-грузинская война. Российские войска перешли грузинскую границу под предлогом защиты гражданских в сепаратистском регионе Южная Осетия.