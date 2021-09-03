11-летний экоактивист достал из реки 300 велосипедов

Рафаэль убирает мусор со дна реки. Фото: tsn.ua

В Париже во Франции 11-летний Рафаэль стал экоактивистом и начал спасать реку Сену от металлического мусора.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Экологическую деятельность школьник начал после того, как увидел видео, на котором люди чистили водоемы от металла.

На Рождество попросил у родителей подарить ему магнит. С ним Рафаэль начал исследовать Сену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экология влияет на успеваемость ребенка в учебе - исследование

За время экологического хобби парень вытащил из реки более 300 велосипедов, 200 самокатов и 100 тачек из супермаркетов. Также Рафаэль выловил оружие и множество ювелирных украшений.

Мэрия Парижа наградила активиста медалью. Планируют создать выставку находок Рафаэля, чтобы горожане обратили внимание на проблему защиты окружающей среды.

Елена и Роман Жуки из Мукачево на Закарпатье собирают неравнодушных и организуют эко-пикники на Ольшанском водохранилище на реке Теребля в Хустском районе. Расстояние оттуда в Мукачево - 125 км в одну сторону. Ради уборки территории семья ездила туда на машине 10 раз.