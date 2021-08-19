10 тыс. человек эвакуировали из-за масштабного лесного пожара

Фото: Reuters

Американский штат Калифорния охватил самый масштабный лесной пожар в истории региона - "Дикси".

Горит 230 тыс. га, пишет Reuters.

Спешно эвакуировали почти 10 тыс. жителей Калифорнии. Полностью сгорели несколько населенных пунктов.

В зоне риска более 15 тыс. домов, оценили ситуацию пожарные.

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Несколько тысяч спасателей пытаются потушить огонь. Из-за высокой температуры и сухой погоды им это не удается.

В Северной Калифорнии США из-за лесных пожаров почти полностью выгорел город в горной местности. Компании по электроснабжению предупреждают об отключении. Есть подозрения, что загорелось именно из-за повреждения линии электропередач.