$1600 за работу из дома - Google поддержал бонусом сотрудников на карантине

Google планирует до конца текущего года выплатить дополнительный бонус сотрудникам.
Об этом сообщили Reuters
Компания хочет поддержать сотрудников во время пандемии коронавируса. Поэтому все работающие в Google получат $1600 дополнительной выплаты за работу из дома.
В марте внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за последний год. После этого компания объявила о ряде льгот, в том числе $500 бонуса.
Корпорация хотела вернуть всех сотрудников в офис. Но в начале декабря на фоне появления нового штамма коронавируса Omicron компания отложила это решение на неопределенный срок.
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В сентябре самая большая поисковая система в мире Google отпраздновала 23-летие.
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