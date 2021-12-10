$1600 за работу из дома - Google поддержал бонусом сотрудников на карантине

Google – американская транснациональная корпорация. Фото: Reuters

Google планирует до конца текущего года выплатить дополнительный бонус сотрудникам.

Об этом сообщили Reuters

Компания хочет поддержать сотрудников во время пандемии коронавируса. Поэтому все работающие в Google получат $1600 дополнительной выплаты за работу из дома.

В марте внутренний опрос Google показал снижение благосостояния сотрудников за последний год. После этого компания объявила о ряде льгот, в том числе $500 бонуса.

Корпорация хотела вернуть всех сотрудников в офис. Но в начале декабря на фоне появления нового штамма коронавируса Omicron компания отложила это решение на неопределенный срок.

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В сентябре самая большая поисковая система в мире Google отпраздновала 23-летие.