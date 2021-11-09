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вторник, 09 ноября 2021 17:13

Железный Порт и Бердянск сняли в 3D с высоты птичьего полета

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В сети появились уникальные 3D-панорамы популярных курортов Азовского и Черного морей, снятые в большом разрешении с высоты птичьего полета. С их помощью можно отправиться на виртуальную экскурсию по Бердянску и Железному Порту не выходя из дома, сообщается на сайте Херсонской Обладминистрации.

  Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"
Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"

Последние годы оказались не самыми легкими для отечественных пляжных курортов Украины. В первую очередь, в связи с экономической нестабильностью в стране, вызванной пандемией коронавируса, проблемой с медузами и непривычно прохладным летом 2021 года, из-за которого курортный сезон был короче обычного.

В таких условиях курорты нуждаются в особой поддержке, ведь, несмотря на временные форс-мажоры, по своим природным данным и условиям для отдыха они зачастую не уступают популярным зарубежным локациям. Только знают об этом далеко не все туристы.

Новые аэропанорамы в свервысоком разрешении призваны знаново познакомить туристов с отечественными рекреациями. И их можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск".

Так, виртуальная экскурсия по Бердянску состоит из 7 локаций в микрорайонах Лиски, Азмол, Слободка, на Ближней, Средней и Дальней Бердянской косе. Каждая локация включает ряд сферических панорам, созданных с помощью фотосъемки с высоты от 210 до 320 м.

  Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"
Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"

В ходе 3D-тура по Бердянску открываются красивые панорамные виды различныз районов курорта на фоне Бердянского залива и Азовского моря. Подробно можно рассмотреть такие объекты, как аквапарк "Акваленд", Верхний и Нижний Бердянские маяки, популярные пляжи в городских районах и на Бердянской косе, например, "Соломенный", "Солнечный" с возведённым на его территории веревочным городком "Hip Park", оголовок косы с расположенными на нем дикими пляжами, курортную застройку и даже внутреннюю территорию отелей и баз отдыха на побережье, а также мное другое.

В 3D-туре по Железному Порту представлены 10 сферических панорам с видами пляжей, моря и курортной инфраструктуры в районе пляжного комплекса "Стамбул", отеля "Блисс", баз отдыха "Волна", "Прибой", "Арго", "Ямайка", "Приморье", территории аквапарка "Акваленд" и дикого пляжа на западной окраине курорта.

Новые 3D-экскурсии созданы с помощью многокадровой фотосъемки с детализацией в 240 мегапикселей. По курортам легко перемещаться из одной точки в другую благодаря удобной навигации: достаточно просто кликнуть на одной из сферических панорам.

  Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"
Аэропаноры сверхвысокого разрешения можно посмотреть на сайтах НМП "Железный Порт" и НМП "Бердянск"

Таким образом, все желающие теперь имеют возможность получить представление о том, что сейчас представляют собой Бердянск и Железный Порт, какие пляжи на этих курортах являются лучшими, и какие интересные места можно посетить. С помощью новых экскурсий можно выбрать место для проведения отдыха на курорте, ознакомится с объектами, которые находятся в том или ином районе и даже рассмотреть, как выглядит территория выбранного отеля или база отдыха, что является безусловным плюсом при планировании отдыха.

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