За 5 мин. и стоит от €4,5: как в Италии роботы готовят пиццу

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса мира" Анфиса Черных рассказала о европейских технологиях. Она со съемочной командой побывала в Италии.

Тем, что в Италии можно есть пиццу круглосуточно, ведущая поделилась в очередном выпуске шоу на "Новом канале".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса мира" Анфиса Черных рассказала о европейских технологиях

"Даже когда все закрыто, а заведения не работают, в Италии все равно можно съесть пиццу. Потому что по городу стоят пиццематы - специальные роботы по приготовлению этого блюда. Они работают круглосуточно", - отметила Черных.

Этот автомат сам собирает все ингредиенты и печет пиццу всего за 5 мин. За €4,5 он может приготовить традиционную "Маргариту" - пиццу с сыром и томатами, а за €5 - пиццу с вяленой колбаской салями.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Пиццемат сам собирает все ингредиенты и печет пиццу всего за 5 мин.

"Чтобы голодный покупатель видел, за что отдает свои евро, в пиццемате есть специальное окошко. Через него видно, как пицца крутится и разогревается, как плавится сыр на ней", - рассказала ведущая.

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Один местный житель признался Черных, что итальянцы пиццу из автомата не уважают: мол, это плевок в душу местным пиццайоло, и по вкусу она далека от традиционной. Но ей блюдо понравилось, еще и учитывая его дешевизну и доступность.

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