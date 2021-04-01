"Вкусно и сытно". Какие фирменные блюда стоит попробовать в Мексике

Ведущие тревел-шоу Антон Зайцев и Василиса Хвостова поделились, какие традиционные блюда попробовали в мексиканском городе Монтеррей. Он поражает туристов не только памятниками, сооружениями и природой, но и местной кухней.

Мачакадо - любимый завтрак местных фермеров. На сковороде обжаривают мелко нарезанный лук, помидор и перец халапеньо. Добавляют вяленую и порезанную говядину, после чего - яйцо. Все перемешивают и подают с салатом из овощей и пюре из красной фасоли. Об этом рассказали в шоу "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новый канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Это похоже на разодранную волками яичницу с кусочками мяса. По сути, мачакадо и является яичницей с мясом, но главная ее особенность - первоклассная говядина из местных ранчо, которая славится на всю Мексику. Что-то среднее между тушенкой и бастурмой, это очень вкусно и сытно", - отметил Зайцев.

Кабрито - фирменное блюдо региона. Это туша молочного козленка, которую солят, надевают на вертел и жарят на углях бобового дерева Мескито. Повар переворачивает тушу каждые 20 мин. В результате получается золотистая хрустящая корочка.

"Кажется, это самое нежное мясо, которое я пробовала в своей жизни. Для этого блюда берут козлят не старше 40 дней: они еще младенцы, мама кормит их молочком, поэтому их мясо такое нежное. Я, например, ела козленка, которому было всего лишь 28 дней ", - рассказала Хвостова.

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Ранее кабрито спасало местных жителей от голода: козлы были едва ли не единственными животными, которые употребляли в суровом климате. 1 тушка могла кормить всю семью в течение недели. Теперь это блюдо считается праздничным и заказывается для большой компании.

Ведущие тревел-шоу Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль рассказали, что стоит попробовать в турецком Мардине. Ивлеева заверила, что голубой миндаль - это визитная ​​карта Мардина. Купить необычный снек можно только в этом турецком городе.