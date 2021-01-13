Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна

Василиса Хвостова в тревеле "Орел и Решка. Чудеса света" отправилась к главному винному региону Германии - долины реки Рейн.

Ведущая тревел-шоу, что показыет "Новий канал", встретила "винную принцессу".

"Винная принцесса" - это такая должность, которая представляет наш винный регион в мире. Избирается женщина на год. За титул борются 13 женщин из 13 винных регионов долины Рейна. Для получения победы нужно разбираться в вине, ведь на выборах судьи задают вопросы о его производстве. Быть "принцессой вина" - это автоматическая возможность не только поездить по разным городам своей страны, но и увидеть мир. Как-то мне повезло течение 2 недель пожить в Гонконге. Там я представляла наше немецкое вино", - рассказала "винная принцесса" Катарина Фладунг.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

После экскурсии винным погребом ведущая дегустировала самое дорогое и эксклюзивное вино долины Рейна, которому 19 лет.

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"Ice-wine или "ледяного вина" осталось 11 бутылок. Называют его так, потому что урожай этого винограда собирают после первых заморозков. Это делается для того, чтобы вся вода в винограде замерзла. Во время отжима из ягод получается только очень концентрированный сок, и вкус у вина богатый, интенсивный, а еще сладкий. Стоимость бутылки - €94 (3280 грн)", - отметила Фладунг.

В очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" ведущая Василиса Хвостова заказала экскурсию с гидом средневековым замком. Она показала, как устроено внутри здания и узнала, как жили в древние времена. Женщина посетила замок Марксбург во время поездки в долину Рейна.