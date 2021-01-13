"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке

В очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" ведущая Василиса Хвостова заказала экскурсию с гидом средневековым замком. Она показала, как устроено внутри здания и узнала, как жили в древние времена. Женщина посетила замок Марксбург во время поездки в долину Рейна.

"Он единственный в долине Рейна не был разрушен и за 800 лет почти не изменился. Экскурсия замком стоит всего € 5, но я решила не только посмотреть, но и узнать все интересности, поэтому заказала личную экскурсию с гидом стоимостью €80", - рассказала Хвостова в выпуске тревела, что идет на "Новому каналі".

Экскурсию начали с кухни.

"Питались в те времена мясом. Все ошибочно полагают, что на столе обычно были картофель, помидоры, кукуруза. Во времена Средневековья в Европе этого было очень мало, пока не открыли Америку. Тогда охотились на зверей и затем растворяли их прямо на кухни, поэтому она была больше похожа на лавку мясника. Конечно, все сразу не съедали, и хранили в специальных каменных шкафах. А еще холодильником служил погреб, который был вырыт под замком в горе", - сказала гид Татьяна .

Дальше - спальня хозяйки замка. Она оказалась очень маленькой, как и мебель там. Все потому, что в Средневековье люди были значительно меньше, чем сейчас.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Но на самом деле суть не в размере человека, а в том, что спали тогда сидя. Считали: если ляжешь, то кровь из всего тела и ног перетечет в голову и будет "взрыв", - объяснила гид.

В главном зале традиционно принимали гостей, грелись и общались у камина, а на специальном мини-лифте из кухни поднимали пищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущая пожертвовала сиротам почти половину заработанных в Непале денег

"Уборная находилась у самой большой залы замка. Канализации тогда не существовало. На месте туалета была дырка, и продукты жизнедеятельности попадали наружу. А со стен все смывалось дождевой водой", - отметила Татьяна.

Команда тревел-шоу "Орел и Решка" отправилась в долину реки Рейн, которая находится в Германии. Эта долина считается одним из чудес Европы. Ведущая Василиса Хвостова арендовала трюковой летательный аппарат, чтобы ознакомиться с видами.