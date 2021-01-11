Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна

Команда тревел-шоу "Орел и Решка" отправилась в долину реки Рейн, которая находится в Германии. Эта долина считается одним из чудес Европы. Ведущая Василиса Хвостова арендовала трюковой летательный аппарат, чтобы ознакомиться с видами.

Перед полетом Хвостовой провели инструктаж по пользованию парашютом.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Пилот так сильно меня пристегнул, что я вообще не могла двигаться ни вправо, ни влево. Но долина Рейна такая красивая. Эти маленькие дома, яркие виноградники, багровые леса - настоящее чудо света. И среди этой красоты на берегах реки произрастает множество средневековых замков", - прокомментировала ведущая "Нового каналу".

Впоследствии летательный аппарат начал делать сальто и другие трюки. Пилот выполнял различные фигуры. Затем выключился мотор самолета.

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"Я думала, что мы заглохли и падаем", - сказала ведущая.

В очередном выпуске "Орла и решки" Анастасия Ивлеева рассказала, почему уикенд на Мальдивских островах дорого обходится. "Строительство требует много времени и сил. Отдельным вопросом было и есть - где взять песок? С другого острова привезти нельзя, ведь есть микрофлора. Хотя были неудачные эксперименты, когда такими перемещениями нарушали экосистему, поэтому единственный вариант - получить песок в своей лагуне и поместить его на пляж", - рассказал руководитель гостиницы Дмитрий Буртов.