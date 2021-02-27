"В Таиланде видела много разорванных билетов на самолет домой" - писательница

Автор: Оксана Лозинская

Преподавательница и писательница из Украины Оксана Лозинская 13 лет живет в Голландии и преподает в Институте прикладных наук Ганзе в Гронингене. В интервью Gazeta.ua она рассказала, как отправилась в полуторагодовалого путешествие по Юго-Восточной Азии. Таиланд был одной из стран, которые она посетила.

Прожить месяц в Таиланде и Индонезии я планировала изначально. Выбирала страны, куда едет большинство туристов - они наиболее европеизированны, и для меня, начинающей в Азии, это было оптимальное решение.

Чего больше в Таианде - туристически освоенных или диких мест?

Таиланд - известное туристическое направление. Здесь безумное количество туристов, что делает нахождение тихого оазиса все более сложным. Я его нашла на острове Ко Ланта. Маленькие бамбуковые домики на берегу моря, у каждого - гамак, в котором можно было полежать, почитать или поспать. Днем мы снимали скутеры и ездили по острову, наслаждались видами и вкусной тайской едой. Купались в море, ходили на тайский массаж, читали. Моя езда на скутере могла быть роковой для местных жителей и их домов. В один я все-таки въехала. Но настойчиво продолжала учиться ездить на этом несложном аппарате. Какое невероятное удовольствие доставляет такая езда, какое ощущение свободы! Ты приезжаешь сюда однажды, и твоя энергия становится одним целым с энергией острова. Или не становится - поделилась со мной одна австралийка, которая живет здесь много лет. Ко Ланта - это остров, который видел много билетов на самолет домой, разорванных на мелкие кусочки. Здесь осталось очень много иностранцев. Это особое место: не такое туристическое, как другие острова, не такое шумное, здесь можно найти настоящий Таиланд. Конечно, здесь есть и 5-звездочные отели с изысканными спа. Однако, остров предлагает возможность стать частью островной жизни. Можно снять скутер и покататься гористыми путями: особенно для начинающих здесь легко и безопасно из-за небольшого количества транспорта. Приезжайте сюда в низкий сезон - и этот остров будет принадлежать исключительно вам и нескольким вашим новым друзьям, которых вы здесь встретите. Автор: Оксана Лозинская Море меняется каждый день. Цвета, настроения, характеры. Невероятно красивые закаты - ежедневно другие. Мы наблюдали за ними каждый день. Сразу после захода солнца на улице становится темно. Что не так плохо, ведь это наконец-то наступление прохлады.

Чем еще особенный остров Ко Ланта?

Остров Ко Ланта состоит из двух частей. Koh Lanta Yai and Koh Lanta Noi. И если Yai - это место, где бурлит островная и туристическая жизнь, Noi - имеет красивезний песчаный пляж, на котором обычно пусто, а еще лес, несколько небольших сел и паром для переправки на континент. Удивляло, что в таком хорошем месте не было построено ни одной многозвездочной гостиницы или комплекса. Если вы когдато попадете на этот остров, съездите на его западную часть Noi: там вы будете одни. Некоторые пляжи острова - каменистые. Мы следили по расписанием приливов и отливов, чтобы с удовольствием поплавать. А еще - здесь много обезьян, чувствующих себя как дома. Схватить из рук кока-колу или банан - легче или приятнее занятия не придумаешь. Много времени я проводила в греческом ресторане на пляже у наших домиков. Владельцами является греческая пара, которая держит этот ресторан уже много лет. Здесь тусовалось много гостей и владельцы нашего комплекса: все вместе, такая дружеская община окутывала каждого нового гостя открытостью и теплом. Полный релакс, и люди с их невероятными жизненными историями, или стакан воды и любимая книга - чего еще надо душе для счастья. Идеальные условия для моего отдыха - в наименее людных местах в низкий сезон.

Посоветуете тамошнюю еду?

Особенно тайский суп Том Ян Кунг. И десерт с банана в кокосовом молоке. И всевозможные возможные керри, по-европейски острые. Уличная еда тоже радовала глаз и желудок. Автор: Оксана Лозинская

Как спасались от активного солнца?

На море я пробыла 2 недели. Днем было относительно спокойно. Когда шел дождь, мы просто танцевали под дождем. Другое дело дождь и гром ночью. Учитывая мой недавний непальский опыт землетрясения, не было покоя, когда штормило море. Тогда мне казалось, что мой домик просто снесет и накроет водой. Страшно, когда природа показывает свою власть и силу. Очень страшно чувствовать себя маленьким муравьем, которого за миллисекунду может просто смыть, снести, стереть с лица земли. Во многих странах Азии даже в сильную жару местные женщины одевали рукавицы и прикрывали обнаженные части тела. Это модно - иметь белую кожу Утром море успокаивалось и нас грело солнце. Солнцезащитный крем фактор 50 - это тот минимум, который защитит от жестокого сгорания и старения кожи. Вообще, во многих странах Азии даже в сильную жару местные женщины одевали рукавицы и прикрывали обнаженные части тела. Это модно - иметь белую кожу! Все крема, которые продаются в магазинах, обладают отбеливающим эффектом.

Вы ехали искать себя, медитировать. Удалось ли найти островок уединения среди многочисленных туристов?

Планируя путешествие в Азию, я мечтала о курсах медитации, монастыре или похожем месте, где можно уединиться и побыть определенный период в тишине. На самом деле, таких мест много. Это уже, наверное, стало определенным бизнесом. Я нашла один монастырь на севере Таиланда, куда и полетела с островного юга. Чианг май - большой город. Другой Таиланд, который меня поразил больше, чем островно-морской. Тоже очень туристический, он тмеет более изощренные вкусы, тягу к здоровой, собственноручно выращенной пище, различным свежим овощным сокам, изящно стильно поданным. Из этого города я отправилась на запад в городок Пай, драйвовый, молодежный, вкусный, тусовочный, с живой музыкой, холмами и вкуснейшим крепким чаем. Автор: Оксана Лозинская Часто говорят, что путешествия - это все о людях, которых ты встречаешь. Безусловно. Контакт друг с другом очень особенный, это все равно, что жить жизнью с каждым из них в отдельности и вместе. Кажется, люди становятся гораздо ближе между собой во время путешествия, а не в повседневной жизни. Но путешествия - это и нечто другое. Речь идет о тишине. Которая приближает сначала к самому себе, а потом стимулирует лучше отражать весь опыт путешествий. Конечно, от человека зависит, как поведет себя со своим молчанием. Оно само по себе является бесценным опытом.

Расскажите о случайных попутчиках, с которыми находили много общего. Кто эти люди, которые отправляются в долгие странствия?

Я постоянно встречала необычных людей. Такие встречи во время путешествия имеют особый характер. Сближение происходит очень быстро. Все путешественники ищут ответы на вопросы, которые их волнуют. Часто вопросы похожие, что приводит к глубоким интересным дискуссиям. Открываться путешественники не боятся, потому и терять нечего, и никто дальше не расскажет услышанного. На моем пути попадались особые люди и с ними появлялся особая связь. Чтобы добиться этого в обычной жизни, понадобится много лет. Представьте: вы вместе в море, или на скутерах, или высоко на холме, или на природе гуляете. Не существует ничего, кроме того, что вокруг, и вас. Далеко от дома, от прошлого, настоящего или будущего. Далеко от всего мира. Только вы, ваш день сегодня, и ваш собеседник. Время же останавливается. И расходуется исключительно на важные вещи. На себя и собеседника. На сегодня практически весь мир путешествует. В продуктивном поглощенном работой западном обществе люди часто уставшие, но и состоятельные. Достигнув высокого социального положения, часто человек задумывается над поиском духовности На сегодня практически весь мир путешествует. Особенно западный мир. В продуктивном поглощенном работой западном обществе люди часто уставшие, но и состоятельные. Достигнув высокого социального положения, часто человек задумывается над поиском духовности. Ищут ее по-разному, но многие делают это именно путешествуя. Люди ищут духовного развития, каких-то изменений, ищут ответы на вопросы, кто я, каково мое предназначение, в каком направлении двигаться дальше, как правильно, что хорошо, что плохо. В Америке и Западной Европе с бешеным трудом и темпом жизни люди часто не имеют возможности слышать себя. В тех культурах они этому не обучены. И поэтому единственная возможность для них слышать себя часто - это путешествие. Автор: Оксана Лозинская Помню, встретила в дороге американца, который был очень успешным бизнесменом, симпатичный молодой человек. Он очень искал. Отказался от своего имени и всех своих доходов. Был готов отказаться от всего, чтобы только найти ответы на свои вопросы. Он, кстати, те ответы нашел года через 3 после своих путешествий, когда встретил свою жену, тоже из Азии. С другой молодой бельгийкой мы познакомились в путешествии и провели 2 недели вместе, а ощущение было, что знаю человека всю жизнь. Она была младше меня на несколько лет. Мы сошлись на том, что не могли найти покоя и счастья в своей жизни: я, переутомленная несколько лет на работе, она, закончив университет, не могла найти своего места. Автор: Оксана Лозинская В монастыре в Таиланде во время десятидневного курса медитационной практики випассаны я увидела немку, которая так чувствовала себя несчастливой в жизни, что-нибудь пыталась достичь блаженного состояния "нирваны". Некоторые люди сильно его идеализируют. Она настолько хотела достичь этого состояния, просто фанатично, много и долго медитировала. Я думаю, это состояние блаженства не приходят только из-за такой силы настойчивости в медитации. Многие из западного мира находят себе место в Азии. Они могут преподавать английский, например, но остаются в стране, где им нравится жить на несколько лет. Причем это могут быть люди совершенно разного возраста. И могут остаться как на год, так и на 10. Люди, которые имеют опыт жизни в различных континентах, имеют совершенно иное восприятие жизни. Они легче приспосабливаются. Встречала также людей, которые по 5-10 лет путешествовали живя понемногу везде. Знаю людей, которые путешествуя по Австралии, подрабатывали там, зарабатывали деньги, чтобы уже оттуда поехать в путешествие по Азии, которая намного дешевле.

Азия доступна вся?

Разве кроме Японии, Китая и туристического Таиланда. Дешевые Лаос, Мьянма, Камбоджа. По сути повседневной жизнь в Азии не дороже, чем жизнь в Украине. И если немного по интернету зарабатывать деньги, то можно жить там где угодно. В Таиланде, как и, в принципе, во многих странах Азии, живет много европейцев и американцев. Они ценят недорогую жизнь здесь, солнце, море, свободу от слишком высоких счетов, обязательного страхования и связанного с этим всем рабства. Конечно, нелегко иностранцу вести бизнес в Таиланде, например. Надо владеть языком, понимать культуру, законы, правила, по которым живет общество. Имея местную жену, толковую, можно иметь успешный бизнес. Я выбрала Юго-Восточную Азию по ощущению. А вообще и в Африку ездят, и в Южную Америку очень любят ездить туристы. Многие едут в Австралию, а те, кто могут себе позволить, даже в Новую Зеландию. Но там очень дорого. В Азии дешевле. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступает в силу соглашение о безвизе с Гренадой - когда можно ехать Таиланд (тай. ประเทศไทย), официальное название Королевство Таиланд (тай. ราช อาณาจักร ไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑk tʰɑj]), до 1939 года известный как Сиам) - страна в Юго-Восточной Азии, расположенная на полуостровах Индокитай и Малакка, граничит на востоке с Лаосом и Камбоджей, юге с Малайзией, на западе с Мьянмой (ранее Бирма). Общая протяженность береговой линии около 2400 км. Южное побережье страны омывается Сиамским заливом, юго-западное - Андаманским морем.