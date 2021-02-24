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среда, 24 февраля 2021 11:25

Вступает в силу соглашение о безвизе с Гренадой - когда можно ехать

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Вступает в силу соглашение о безвизе с Гренадой - когда можно ехать
В период 180 дней общий срок пребывания в Гренаде не имеет быть больше 90 суток. Фото: pixabay

Поехать в Гренаду без визы украинцы будут иметь право с 1 марта.

Договор об отмене виз между странами становится актуальным именно в этот день, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины - ДАРТ - в Facebook.

В период 180 дней общий срок пребывания в Гренаде не должен быть больше 90 суток. Такое правило действует для разовой поездки и для нескольких.

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Соглашение подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепление дружеских отношений между Украиной и Гранадой. Это маленькое островное государство в Карибском море, где туризм является основой экономики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пока что добиться безвизового режима с Соединенными Штатами нереально.

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