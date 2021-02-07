Кулеба оценил шансы Украины на безвиз с США

Также возможны госпрограммы мобильности, по которым украинцы смогут больше путешествовать в Штаты, а американцы - в Украине. Фото: Униан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами нереально.

Об этом глава МИД заявил в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 6 февраля.

"Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого (безвиза с США - ред.). Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет", - уточнил политик.

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В то же время, по его словам, возможны госпрограммы мобильности, по которым украинцы смогут больше путешествовать в Штаты, а американцы - в Украину.

Украина имеет реальные шансы, чтобы получить визовый режим с Великобританией по упрощенной процедуре. В то же время страна пока не готова договариваться с Украиной о безвизовых.