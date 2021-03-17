В Камбодже изготавливают нити с лотоса

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая тревел-реалити Анастасия Кошман во время съемок в Камбодже занималась традиционным ремеслом местных. В цветочной лавки, куда она заглянула во время прогулки по городу, ей посоветовали место, где можно подзаработать.

"Приехала в в деревню на лотосную ферму. Думала, что сама соберу там цветов, а потом продам. Но на месте появилась лучшее предложение. Оказывается, в Камбодже с лотосов делают нити. Меня заинтересовали процесс и заработная плата, и решила попробовать. Сначала нужно нарубить 10 килограмм стеблей лотосов, которые растут в грязи. А болото - одна из моих фобий. Затем "побрить" их, ведь они имеют мелкие колючки. А дальше уже приступать к процессу изготовления нитей", - поделилась ведущая реалити "У кого больше", которое показывал "Новый канал".

Стебли лотоса надрезают, разламывают, и между половинками натягиваются тонкие нити. Затем их выкладывают на деревянную скамью, которую перед этим смочили водой, и скручивают в плотную нить.

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"Работа интересная и несложная, но отнимает много времени. Нужно быть сосредоточенной и осторожной, чтобы все сделать качественно. Женщины, работающие на том производстве постоянно, делают все очень быстро. А мне на изготовление одной метровой нити нужно было примерно 5 минут. Зарплату мне должны были заплатить за 100 метров нитей с лотоса. Села я работать уже после обеда. Так что времени не хватило", - добавила Кошман.

Ведущая Анастасия Кошман во время очередных съемок в Камбодже собирала в пещере удобрение для черного перца. Сначала она планировала собирать и дорогостоящий черный перец.