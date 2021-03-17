 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 216
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1251
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3591
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 702
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3708
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2718
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1197
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
6
4
6
10
В Камбодже изготавливают нити с лотоса
В Камбодже изготавливают нити с лотоса
Украинскую телеведущую обманули в Камбодже
Украинскую телеведущую обманули в Камбодже
&quot;В пещере собирала помет летучих мышей&quot;. Украинку взяли на необычную работу в Камбодже
"В пещере собирала помет летучих мышей". Украинку взяли на необычную работу в Камбодже
&quot;Мой работодатель делал это руками&quot;. Ведущая ловила тарантулов в Камбодже
"Мой работодатель делал это руками". Ведущая ловила тарантулов в Камбодже
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Видео
Все видео
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 387
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 900
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2808
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 252
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 13:10

В Камбодже изготавливают нити с лотоса
5

  Комментировать

Ведущая делала нити с лотоса
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущая делала нити с лотоса
Ведущая делала нити с лотоса
Ведущая делала нити с лотоса
Ведущая делала нити с лотоса

Ведущая тревел-реалити Анастасия Кошман во время съемок в Камбодже занималась традиционным ремеслом местных. В цветочной лавки, куда она заглянула во время прогулки по городу, ей посоветовали место, где можно подзаработать.

"Приехала в в деревню на лотосную ферму. Думала, что сама соберу там цветов, а потом продам. Но на месте появилась лучшее предложение. Оказывается, в Камбодже с лотосов делают нити. Меня заинтересовали процесс и заработная плата, и решила попробовать. Сначала нужно нарубить 10 килограмм стеблей лотосов, которые растут в грязи. А болото - одна из моих фобий. Затем "побрить" их, ведь они имеют мелкие колючки. А дальше уже приступать к процессу изготовления нитей", - поделилась ведущая реалити "У кого больше", которое показывал "Новый канал".

Стебли лотоса надрезают, разламывают, и между половинками натягиваются тонкие нити. Затем их выкладывают на деревянную скамью, которую перед этим смочили водой, и скручивают в плотную нить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В пещере собирала помет летучих мышей". Украинку взяли на необычную работу в Камбодже

"Работа интересная и несложная, но отнимает много времени. Нужно быть сосредоточенной и осторожной, чтобы все сделать качественно. Женщины, работающие на том производстве постоянно, делают все очень быстро. А мне на изготовление одной метровой нити нужно было примерно 5 минут. Зарплату мне должны были заплатить за 100 метров нитей с лотоса. Села я работать уже после обеда. Так что времени не хватило", - добавила Кошман.

Ведущая Анастасия Кошман во время очередных съемок в Камбодже собирала в пещере удобрение для черного перца. Сначала она планировала собирать и дорогостоящий черный перец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Камбодже изготавливают нити с лотоса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 11008
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9180
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
 Просмотров: 7344
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
3
 Просмотров: 7137
Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование
Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование Просмотров: 6678
Путешествия
Украинскую телеведущую обманули в Камбодже
Украинскую телеведущую обманули в Камбодже
6
 Просмотров: 306
"В пещере собирала помет летучих мышей". Украинку взяли на необычную работу в Камбодже
"В пещере собирала помет летучих мышей". Украинку взяли на необычную работу в Камбодже
4
 Просмотров: 1899
"Мой работодатель делал это руками". Ведущая ловила тарантулов в Камбодже
"Мой работодатель делал это руками". Ведущая ловила тарантулов в Камбодже
6
 Просмотров: 243
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
10
 Просмотров: 513
"Поймали в грязи и поцеловала". Ведущая голыми руками ловила сома в Индонезии
"Поймали в грязи и поцеловала". Ведущая голыми руками ловила сома в Индонезии
5
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
1
Без права выбора: почему не стоит ждать вакцину Pfizer
1
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
1
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Голосов: 1997
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть