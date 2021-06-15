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вторник, 15 июня 2021 23:35

Украинские Карпаты признали одним из лучших горных маршрутов Европы

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В Украине - одни из лучших горных подъемов и самые длинные маршруты походов.

Наша страна заняла почетное второе место после Лихтенштейна. А среди стран для хайкинг в Европе Украина заняла лишь 6 место. Европейская компания SaveOnEnergy собрала данные через приложение для горных походов AllTrails.

В Украине одни из самых длинных пешеходных маршрутов. Средняя продолжительность составляет 23682 метра. Еще больше ходят в горах Лихтенштейна - один маршрут это около 50 километров.

  Самые длинные маршруты
Самые длинные маршруты

В украинских Карпатах маршруты имеют в среднем 1220 метров набора высоты. Это позволяет путешественникам видеть невероятные пейзажи и наслаждаться горными пейзажами.

  Наибольший набор высоты
Наибольший набор высоты

В общем рейтинге лучших стран Европы для хайкинга из 10 позиций Украина заняла 6 место. В этом рейтинге учитывали ряд критериев комплексно. В частности: инфраструктуру, разнообразие маршрута и пейзажа, сложность восхождения и тому подобное.

Рейтинг по хайкингу возглавили Ирландия, Исландия и Великобритания, хотя они заметно уступают Украине по длине маршрутов и набором высоты.

Хайкинг - это пеший неспешный поход на природе. Обычно, этим термином обозначают прогулки по горным лугам, лесам и тропам продолжительностью не более одного дня. Слово происходит от английского to hike - ходить пешком ради удовольствия.

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14 июня погода в Карпатах все еще зимняя. Гору Поп Иван Черногорский снова замело снегом. Столбики термометров показывают 0 ° С.

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