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пятница, 31 июля 2020 14:27

Украинцам запретили въезд в еще одну страну

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Украинцам запретили въезд в еще одну страну
Сейшельские острова закрыли для украинцев границы. Фото: pixabay

Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Следовательно, 39 стран мира остаются открытыми для украинцев, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", - сказал он.

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Также напомнил, что вчера Болгария приняла решение, согласно которому упрощенный порядок въезда для граждан Украины был продлен еще на месяц.

Наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Люди, которые прилетают из красной зоны, должны соблюдать четко прописанный алгоритм действий. Красная зона - та, в которой сложная эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов. В обновленный список стран красной зоны попали: Болгария, Румыния, Албания.

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Дата
31
июля

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